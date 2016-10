06.10.2016 12:01

The 69 Eyes: 'Lady Darkness'-Video veröffentlicht

Verbreiten Halloween-Stimmung: The 69 Eyes

THE 69 EYES stimmen euch mit ihrem neuen Video zu 'Lady Darkness' schon mal auf Helloween ein und bitten zu einem kleinen visuellen Tänzchen mit dem Tod. Der Clip im modernen Schwarzweiß-Stil wurde von Sänger Jyrki 69 gefilmt, den Schnitt übernahm Jimi Sero. Der Frontmann der Finnen verrät euch, was es mit dem Track auf sich hat:



"Ich schrieb die Lyrics zu dem Song über mein Barleben in New York City - 'Lady Darkness' ist der Tod, der als Barkeeperin verkleidet ist. Natürlich filmte ich das Video demnach in derselben Stadt, wo ich die Rock'n'Roll-Kultur in der Lower East Side und in Manhattan einfangen konnte. Der Protagonist des Videos ist mein guter Freund Sam Hariss, Bassist der New Yorker Band THE SWEET THINGS - ein moderner 'Midnight Cowboy' sozusagen. Die anderen Darsteller sind einfach Freunde von mir und ich filmte den Clip an einem langen Wochenende im August. Wieder sieht das Video aus wie meine Comics, ein kleiner Schwarzweiß-Minifilm, ähnlich wie schon 'Jerusalem' und 'Miss Pastis'!"



THE 69 EYES live:



11.11.16 Dresden - Reithalle

15.11.16 Erfurt - HsD

16.11.16 Saarbrücken - Garage

17.11.16 Nürnberg - Hirsch

18.11.16 Hannover - Musikzentrum