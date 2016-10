06.10.2016 16:00

Départe streamen "Failure, Subside"-Album in voller Länge

Präsentieren ihr Debütalbum: Départe

DÉPARTE lassen bei uns ihr Debütalbum "Failure, Subside" noch vor der offiziellen Veröffentlichung am 14. Oktober via Season Of Mist aus dem Sack. Hört euch den Erstling der australischen Post-Black-Metaller unten komplett im Stream an und bestellt den Langspieler an dieser Stelle vor, wenn er euch gefällt.



2011 unter dem Namen ØRANNIS in Tasmanien gegründet, veröffentlichten die Jungs 2014 ihr erstes offizielles Demo "MMXIV" und standen bereits mit Bands wie NE OBLIVISCARIS, PORTAL oder GORGUTS auf der Bühne. Alle Infos zu DÉPARTE findet ihr auf der offiziellen Homepage und bei Facebook.



Die "Failure, Subside"-Tracklist:

1. Seas of Glass

2. Ashes in Bloom

3. Wither

4. Grief Echoes (Golden Scars)

5. Mara's Choir 6. Vessel

7. Ruin



DÉPARTE sind:

Sam Dishington - Gitarre, Gesang

Michael Rankine - Drums

Mitchell Golding - Gitarre

Jarrod Sorbian - Bass