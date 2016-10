06.10.2016 14:00

Stagewar feiern 'No Place To Go'-Videopremiere

Mit neuem Album in den Startlöchern: Stagewar

STAGEWAR veröffentlichen am 7. Oktober ihre Single 'No Place To Go' und enthüllen bereits heute bei uns das dazugehörige Video. Der Song ist die zweite Auskopplung vom kommenden Album "Killing Fast", das am 28. Oktober in die Plattenläden kommt. Über den Clip verraten die Thrasher:

"Darin geht es um die Angst, verfolgt zu werden und keinen Ort zu haben, an den man sich zurückziehen kann. Im Video wollten wir die Angst, die zum Wahn wird, spürbar machen."



Für weitere Infos zu STAGEWAR und ihrem neuen Album "Killing Fast" schaut bei Facebook und auf der offiziellen Homepage vorbei.



Und nun Film ab für 'No Place To Go'!