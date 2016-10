06.10.2016 13:00

Space Chaser: "Dead Sun Rising"-Album komplett im Stream

Bringen "Dead Sun Rising" am 7. Oktober raus: Space Chaser

SPACE CHASER stellen ihr neues Album "Dead Sun Rising" bei uns noch vor der offiziellen Veröffentlichung im Stream vor. Unten im Player könnt ihr euch die Songs der Thrasher aus Berlin in voller Länge anhören und euch damit die Wartezeit bis zum Release am 7. Oktober via This Charming Man Records verkürzen.

Alle Infos zu SPACE CHASER und ihrer neuen Scheibe findet ihr bei Facebook.



Die "Dead Sun Rising"-Tracklist:



1. Metro Massacre

2. Black Hole Circle Pit

3. Atom Crusher

4. Anthem

5. The Harbinger

6. Skate Metal Punks (Mosh Up The Unmoshed)

7. Judgement Day

8. Xenomorph

9. Mother Of The Hatch

10. Salivation Army

11. Dead Sun Rising



Viel Spaß mit "Dead Sun Rising"!