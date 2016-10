06.10.2016 10:51

Kee Marcello: 'Wild Child' im Stream

Schlägt auf "Scaling Up" eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart: Kee Marcello

Kee Marcello streamt für euch seinen Track 'Wild Child' vom kommenden Album "Scaling Up" (VÖ: 14. Oktober). Der Song ist eine neue Version eines EUROPE-Demos, das jedoch nie offiziell veröffentlicht wurde. Mit dem neuen Soloalbum will Marcello eine Brücke zwischen seiner musikalischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen:



"Die Idee dahinter ist es, sehr respektvoll die Musik meiner Vergangenheit als Leinwand zu benutzen, um ein Bild dessen zu malen, wo ich heute stehe und was ich in der Zukunft als Gitarrist, Sänger und Songschreiber anziele. Ich glaube, die Balance zwischen damals und heute ist genau richtig, und das Album wurde von den besten Musikern eingespielt, mit denen ich bisher je die Ehre hatte!"



Die "Scaling Up"-Tracklist:

01. Black Hole Star

02. On The Radio

03. Don't Miss You Much

04. Fix Me

05. Wild Child

06. Finger On The Trigger

07. Soldier Down

08. Scandinavia

09. Good Men Gone Bad

10. Scaling Up

11. Don't Know How To Love No More

12. Blow By Blow

Das Aufnahme-Line-up:

Kee Marcello: Gitarre/Gesang/Keys

Ken Sandin: Bass

Darby Todd: Drums

Special Guests:

Mattias Eklundh – Gitarrensolo auf 'Good Men Gone Bad'

Michele Luppi – Keyboards auf 'Wild Child'