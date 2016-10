06.10.2016 10:24

Slipknot: Jim Root erholt sich von Bandscheiben-OP

Erholt sich von seiner OP: Jim Root

SLIPKNOT-Gitarrist Jim Root musste am 4. Oktober eine neue Bandscheibe eingesetzt werden. Der Eingriff verlief problemlos, wie der Musiker seinen Fans mitteilt: "Es scheint, als gehören angeknackste Rückenwirbel und zerstörte Bandscheiben bei Metalbands zum Berufsrisiko. Nach dem Louder Than Life Festival unterzog ich mich einer Bandscheiben-Operation. Der Eingriff erfolgte am Dienstagmorgen, und davon abgesehen, dass es ein wenig schmerzt und ich vom Jetlag und den Schmerzmitteln noch etwas fertig bin, ist alles gut. Ach wenn ich auf der Bühne nicht ganz so mobil sein werde, freue ich mich schon auf die kommenden Knotfest-Shows und die Orte, wo wir dazwischen sein werden."



Gute Besserung, Jim!