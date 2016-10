06.10.2016 09:57

Quiet Riot: Seann Nicols kommt für Jizzy Pearl

Haben mit Seann Nicols eine neuen Sänger gefunden: Quiet Riot

QUIET RIOT stellen ihren neuen Frontmann vor: Seann Nicols (ex-ADLER'S APPETITE) wird ab 2017 bei den Hardrockern am Mikro stehen. Derzeit nimmt Seann mit der Band im Studio das kommende Album auf, das Anfang kommenden Jahres via Frontiers Music veröffentlicht werden soll. Der Sänger ersetzt Jizzy Pearl (ex-LOVE/HATE, ex-RATT), der Ende 2016 QUIET RIOT verlässt, um sich auf seine Solokarriere konzentrieren zu können. Die Trennung ging laut Drummer Frankie Banali freundschaftlich von statten: "QUIET RIOT danken Jizzy für drei tolle Jahre und wir wünschen ihm nur das Beste."