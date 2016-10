05.10.2016 18:40

The Answer: 'Solas'-Video veröffentlicht

Handelt von Licht und Dunkelheit: "Solas"

THE ANSWER packen ihren Clip zu 'Solas', dem Titeltrack ihres kommenden Albums aus. Ab dem 28. Oktober steht der neue Langspieler der Nordiren via Napalm Records in den Plattenläden, produziert wurde die Scheibe wie schon das 2006er Debüt "Rise" von Andy Bradfield und Avril Mackintosh.

"Solas" ist Gälisch für "Licht" und handelt von der schweren Zeit, als Frontmann Cormac Neesons zu früh geborener Sohn monatelang um sein Leben kämpfte. "Ich sehe zurück auf diese Zeit und sehe eine Dunkelheit, von der ich vorher gar nicht wusste, dass sie existiert", so der Sänger. "Es fühlte sich an, als wären alle Lichter der Welt verdunkelt worden und würden nie wieder erleuchten."



Vorhang auf für 'Solas'!