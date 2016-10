05.10.2016 18:26

Korn: 'A Different World'-Video mit Corey Taylor ist online

Mit Corey Taylor befreundet: Korn

KORN präsentieren den neuen Videoclip zu ihrem Song 'A Different World', bei dem sie stimmgewaltige Unterstützung von SLIPKNOT-Frontmann Corey Taylor bekamen. Der Sänger berichtet über seinen Gastbeitrag: "Es brauchte nur einen Anruf: 'Hey, willst du das machen?', und am nächsten Tag saß ich bereits im Flugzeug, ohne die Musik überhaupt gehört zu haben. Als Fan und Freund musste ich einfach ja sagen, denn wir hatten schon seit Jahren über so etwas gesprochen. Nun kam alles zusammen und ich konnte diesen Track einsingen. Und er ist ganz schön heavy, Mann. Die Leute werden durchdrehen."



'A Different World' stammt vom kommenden KORN-Album "The Serenity Of Suffering" - erhältlich ab dem 21. Oktober via Roadrunner Records. Das Video könnt ihr euch an dieser Stelle anschauen. Viel Spaß!