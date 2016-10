05.10.2016 16:04

Temple Of The Dog: Neue Musik nicht ausgeschlossen

Denken über neue Musik nach: Temple Of The Dog

TEMPLE OF THE DOG tragen sich mit dem Gedanken, nach dem Re-Release ihres ersten und einzigen Albums „Temple Of The Dog“ in Zukunft auch wieder neue Musik zu schreiben. Frontmann Chris Cornell (SOUNDGARDEN) räumt im Gespräch mit dem "Rolling Stone"-Magazin ein: "Diese Chance besteht. Aus meiner Sicht wäre das toll." Auch Bassist Jeff Ament (PEARL JAM) wäre für neues Material zu haben: "Ich liebe es, neue Sachen aufzunehmen, also wäre ich vermutlich dabei."