"Green Room": Gewinnt zwei Blu-rays und Soundtracks zum Heimkinostart

Ab 7. Oktober im Handel: "Green Room"

"Green Room", der neue Horror-Streifen mit Patrick Stewart, Anton Yelchin und Imogen Poots unter der Regie von Jeremy Saulnier, kommt am 7. Oktober auf DVD, Blu-ray und als Video On Demand in den Handel. Als Vorgeschmack könnt ihr euch unten schon mal den Trailer anschauen.



Zum Inhalt:



Ein absolutes Worst-Case-Szenario: Mit dem letzten Tropfen Benzin und völlig abgebrannt, schafft es die Punkband "Ain't Rights" gerade noch zu ihrem Gig in einer entlegenen Kneipe im amerikanischen Nirgendwo. Das Publikum besteht ausschließlich aus Nazi-Skinheads und der Plan, sofort nach dem Auftritt abzuhauen, scheitert, als sie unfreiwillig Zeuge eines brutalen Mordes werden. Der gnadenlose Anführer der Nazi-Gang, Darcy Banker (Patrick Stewart), befiehlt seiner Kampftruppe, alle Zeugen des Verbrechens zu eliminieren. Die Band verbarrikadiert sich gemeinsam mit der Skin-Braut Amber (Imogen Poots) im Backstageraum. Es folgt ein erbarmungsloser Showdown Skins vs. Punks. Als der Bodycount steigt, müssen sich die Überlebenden etwas einfallen lassen, um dem grausamen Katz-und-Maus-Spiel ein Ende zu bereiten...



Für alle Horror-Fans unter euch verlosen wir zwei "Green Room"-Blu-ray und zwei Soundtracks zum Film. Wenn ihr euch auf dem heimischen Sofa richtig gruseln und den Film samt Soundtrack gewinnen wollt, schickt bis zum 02. November eine Mail mit dem Betreff "Green Room", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Viel Glück!