05.10.2016 15:04

"Amizaras-Chronik": Wir verlosen eine Gesamtausgabe des Fantasy-Epos

Zu gewinnen: eine Gesamtausgabe der Amizaras-Chronik

Bücherwürmer aufgepasst: Wir verlosen eine schicke Gesamtausgabe der "Amizaras-Chronik" von Valerian Çaithoque, herausgegeben von Holger Stiebing im Verlag Amizaras-Edition. Die Geschichte richtet sich an Leser ab 16 Jahren und ist für Dark-Urban-Fantasy-Fans genau das Richtige. Die Amizaras-Chronik nimmt oft Bezug auf auf reale historische Ereignisse, die Schauplätze wurden, soweit möglich, vor Ort recherchiert. Stiebling stellte die Gesamtausgabe der Trilogie in Zusammenarbeit mit dem Autor und fünf Illustratoren über einen Zeitraum von sechs Jahren fertig und verrät über das Ergebnis:



"Stellt euch vor, ihr findet auf dem Dachboden eine verstaubte Truhe und darin befindet sich ein offenbar uraltes Buch. Es ist in dunkles Leder gebunden und auf dem Deckel prangt ein geheimnisvolles Symbol. Vielleicht hat es seit 100 Jahren niemand mehr in der Hand gehabt. Ihr greift hinein und... das Gefühl, das ihr jetzt spürt ist das, was wir mit dem Buch erzeugen wollen." Im Dezember erscheint die Chronik übrigens auch als Hörbuch. Alle Infos findet ihr auf der Facebook-Seite des Verlags.



Zur Geschichte:



Rafaela ist wegen eines grausamen Verbrechens in eine Psychiatrische Anstalt eingeliefert worden. Als sich ihr die Chance auf ein neues Leben in Freiheit bietet, greift sie zu, ohne sich viele Gedanken über den Preis dafür zu machen. Verführt durch große Versprechungen und gebunden an einen Pakt, lässt sie sich darauf ein, einen besonderen Auftrag für ein übermenschliches Wesen auszuführen, dass sich Aschamdon nennt. Dazu lässt sie sich von einem Orden anwerben, der in einer unterirdischen Burg ein altes Geheimnis bewahrt. Rafaela soll es stehlen.

Atila versucht seit Jahren vergeblich als Antiquitätenhändler ein großes Geschäft an Land zu ziehen. Seinen verschwenderischen Lebensstil kann er nur noch mit Mühe finanzieren und ein skrupelloser Geldeintreiber sitzt ihm bereits im Nacken. Endlich steht er vor dem Abschluss eines millionenschweren Deals. Aber die Lösung seiner Probleme erweist sich schnell als grauenhafter Alptraum. Unsterbliche Wesen mit übernatürlichen Kräften bedrohen ihn und bald kämpft er nur noch um sein blankes Überleben.

Zwischen diesen beiden Ereignisse liegen fast 50 Jahre und dennoch sind sie untrennbar miteinander verwoben. Rafaela und Atila folgen ihren Sehnsüchten und Träumen, doch schon bald müssen sie erkennen, dass in Wahrheit andere Mächte ihr Schicksal lenken. Ihre Reise führt sie in Weltstädte wie Wien, Prag, Rom und New York. Aber sie finden sich auch in versteckten Tempeln und geheimen Bibliotheken wieder, die seit Jahrhunderten kein Mensch betreten hat. Sie erforschen tiefste Abgründe, folgen verworrenen Hinweisen und nur langsam beginnen sie zu begreifen, dass sie in eine Auseinandersetzung verwickelt wurden, deren Ausmaße ihnen fast den Verstand raubt.





Wenn ihr die Gesamtausgabe der Amizaras-Chronik gewinnen wollt, schickt bis zum 02. November eine Mail mit dem Betreff "Amizaras", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen. Viel Glück!