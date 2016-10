05.10.2016 14:34

Pink Floyd: Gewinnt "Atom Heart Mother", "Meddle" und "Obscured By Clouds" auf Vinyl

Legen ihren gesamten Backkatalog auf Vinyl neu auf: Pink Floyd

PINK FLOYD haben am 23. September ihre Alben "Atom Heart Mother", "Meddle" und "Obscured By Clouds" in remasterter Version mit den Original-Artworks erneut auf Vinyl veröffentlicht. Solltet ihr euch die LPs nicht ohnehin schon zugelegt haben, bekommt ihr nun die Gelegenheit, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen:



Wir verlosen jeweils ein Exemplar von "Atom Heart Mother", "Meddle" und "Obscured By Clouds" auf Vinyl unter allen Teilnehmern. Wollt ihr euer Glück versuchen und vielleicht eine der PINK FLOYD-Scheiben abstauben? Dann schickt uns bis zum 2. November eine Mail mit dem Betreff "Pink Floyd", eurem vollständigen Namen, eurer Adresse und natürlich eurer Wunschplatte an gewinnen(at)rockhard.de. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Wir drücken die Daumen!