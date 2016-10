05.10.2016 14:10

Shinedown: 'How Did You Love'-Video veröffentlicht

Beschäftigen sich mit elementaren Lebensfragen: Shinedown

SHINEDOWN stellen ihren neuen Clip zum Song 'How Did You Love' unten im Player vor. In dem Track geht es laut Frontmann Brent Smith um etwas anderes, als der Titel vermuten lassen könnte:



"Der Song heißt 'How Did You Love?', aber es ist ein Track, der die Frage stellt: 'Wie hast du dein Leben gelebt?' Denn wenn dir das Geschenk des Lebens gegeben wird, wirst du irgendwann auch sterben. Du weißt, dass es passieren wird, aber was hast du in der Zwischenzeit angefangen? Was hast du hinter dir gelassen? Worin besteht dein Vermächtnis? was für ein Mensch warst du? Hast du geliebt? Hast du Menschen inspiriert? Warst du gut zu anderen Leuten? Warst du gut zu dir selbst? Ich glaube, es geht mehr um die Frage, ob du den Hass loslassen konntest. Das soll keineswegs deprimierend klingen. Es soll einem die Augen öffnen, so nach dem Motto: 'Wenn ich bisher nicht wirklich gelebt habe, sollte ich schleunigst damit anfangen.' Darum geht es eigentlich in dem Song."



'How Did You Love' findet ihr auf dem aktuellen SHINEDOWN-Album "Threat To Survival". Viel Spaß mit dem Video!