05.10.2016 13:49

Ricky Warwick: 'When Patsy Cline Was Crazy'-Video ist online

Erinnert sich mit 'When Patsy Cline Was Crazy...' an seine Kindheit: Ricky Warwick

Ricky Warwicks aktuelles Doppel-Album "When Patsy Cline Was Crazy (And Guy Mitchell Sang The Blues)"/"Hearts On Trees" kam im Februar raus. Jetzt gibt es ein offizielles Video zum Song 'When Patsy Cline Was Crazy (And Guy Mitchell Sang The Blues)' zu sehen. Ricky kommentiert: "Dieser Song fasst meine Kindheit zusammen... Ich bin mir sicher, dass sich viele Leute mit der Emotionalität dahinter identifizieren können."

Viel Spaß mit dem Clip!

Online-Redaktion Online-Redaktion