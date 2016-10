05.10.2016 13:26

Helmet: 'Bad News'-Song ist online

Streamen 'Bad News' vom "Dead To The World"-Album: Helmet

HELMET veröffentlichen den ersten Song ihrer kommenden "Dead To The World"-Platte, die am 28. Oktober erscheint. Zum 'Bad News'-Track könnt ihr euch jetzt unten das offizielle Lyric-Video anschauen. Auf Tour wird die Band sowohl HELMET-Klassiker als auch neue Songs zum Besten geben:



23.01.17 Berlin – S036

24.01.17 Dresden– Scheune

25.01.17 Hannover – Musikzentrum

26.01.17 Hamburg – Knust

07.02.17 Köln – Gebäude 9

21.02.17 CH-Biel – Bienne

27.02.17 AT-Wien – Szene

28.02.17 AT-Dornbirn – Conrad Sohm

03.03.17 München – Technikum

04.03.17 Stuttgart – Universum

