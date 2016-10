05.10.2016 13:04

Love/Hate: "Before The Blackout"-Demosammlung kommt am 21. Oktober

Demos aus den Love/Hate-Anfangstagen: "Before The Blackout"

LOVE/HATE-Fans dürfen sich auf eine Sammlung der frühen Demos freuen, die zwischen 1986 und 1987 aufgenommen wurden. "Before The Blackout" wird am 21. Oktober von Aor Blvd Records veröffentlicht. Das Booklet der Demosammlung beinhaltet einen Rückblick auf die Band und ihre Geschichte, verfasst von Dave Reynolds ("Classic Rock", "Kerrang!").

Die "Before The Blackout"-Tracklist:



01. Date With Fate

02. Extreme

03. Tranquillizer

04. I've Got To Dream

05. Good Ship Dolly Rock

06. Reincarnated

07. Skid Row Gypsy

08. Recognized

09. Soul House

10. The Outside

11. Love Burns

12. My Girl

13. Gypsy Love

14. Angel (nur auf der japanischen Veröffentlichung)

15. Why Do You Think (nur auf der japanischen Veröffentlichung)

Das "Before The Blackout"-Line-up:



Jizzy Pearl - Lead-Gesang

Skid Rose - Bass

Jon E. Love - Gitarre

Joey Gold - Schlagzeug





Online-Redaktion Online-Redaktion