05.10.2016 12:45

Night Ranger "35 Years And A Night In Chicago"-CD/DVD kommt im Dezember

Feiern ihr 35-jähriges Bandbestehen mit einerLive-CD/DVD: Night Ranger

NIGHT RANGER feiern ihr 35-jähriges Bandjubiläum mit der Live-Veröffentlichung "35 Years And A Night In Chicago", die am 2. Dezember via Frontiers Music Srl als 2CD/DVD, Blu-ray und MP3 (nur Audio) erscheint. Das Label bringt außerdem nächstes Jahr das neue NIGHT RANGER-Studioalbum raus. Sänger/Bassist Jack Blades erklärt dazu: "Nach 35 Jahren des Aufnehmens und Tourens dachten wir uns, dass es an der Zeit ist, ein Live-Album rauszubrigen, für all die Fans, die gekommen sind, um uns zu sehen. Und für diejenigen, die erst noch eine NIGHT RANGER-Live-Show erleben werden... Genießt den Ritt!"

Die "35 Years And A Night In Chicago"-Tracklist (2CD + DVD Digipak):

CD 1:

01. Intro

02. Touch Of Madness

03. Sing Me Away

04. Four In The Morning

05. Growing Up In California

06. Rumors In The Air

07. Secret Of My Success

08. Sentimental Street

09. High Road

10. Eddie's Comin' Out Tonight

CD 2:

01. Goodbye

02. Day & Night

03. Night Ranger

04. When You Close Your Eyes

05. Don't Tell Me You Love Me

06. Penny

07. Sister Christian

08. (You Can Still) Rock In America

09. 7 Wishes

"35 Years And A Night In Chicago"-DVD:

01. Intro

02. Touch Of Madness

03. Sing Me Away

04. Four In The Morning

05. Growing Up In California

06. Rumors In The Air

07. Secret Of My Success

08. Sentimental Street

09. High Road

10. Eddie's Comin' Out Tonight

11. Goodbye

12. Day & Night

13. Night Ranger

14. When You Close Your Eyes

15. Don't Tell Me You Love Me

16. Penny

17. Sister Christian

18. (You Can Still) Rock In America

19. 7 Wishes

Online-Redaktion Online-Redaktion