05.10.2016 12:39

Unleash The Kraken Festival: Gewinnt Freikarten und ein Festivalshirt

Am 22. Oktober in Hamburg: das Unleash The Kraken Festival

Das Unleash The Kraken Festival geht am 22. Oktober in die fünfte Runde. Im HDJ Stellingen in Hamburg geht es unter anderem mit DEBAUCHERY, BLOODGOD, AWAITING DOWNFALL und SURFACE rund. Alle Infos zum Festival findet ihr bei Facebook.



Wir verlosen unter allen Teilnehmern zwei Freikarten und ein Festival-Shirt (bitte Größe angeben), das ihr unten sehen könnt. Wenn ihr euer Glück versuchen wollt, schickt bis zum 18. Oktober eine Mail mit dem Betreff "Unleash The Kraken", eurem vollständigen Namen, eurer Shirt-Größe und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen gibt es hier. Wir drücken die Daumen!