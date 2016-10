05.10.2016 12:28

Tyketto: 'Scream'-Song im Stream

Schreien der Zukunft entgegen: Tyketto

TYKETTO veröffentlichen den neuen Song 'Scream' von der kommenden "Reach"-Platte, die am 14. Oktober via Frontiers Music erscheint. Lead-Sänger Danny Vaughn kommentiert den frischen Elan der Hardrocker: "Wir haben neue Energie, ein paar unglaubliche neue Mitglieder und einen frischen Blick auf die Zukunft."

Die "Reach"-Tracklist:



01. Reach

02. Big Money

03. Kick Like A Mule

04. Circle The Wagons

05. I Need It Now

06. Tearing Down The Sky

07. Letting Go

08. The Fastest Man Alive

09. Remember My Name

10. Sparks Will Fly

11. Scream

12. The Run

13. Precious Little Gets Away (digitaler Bonustrack)

TYKETTO sind:



Danny Vaughn – Gesang

Michael Clayton Arbeeny - Schlagzeug, Percussion, Gesang

Ged Rylands - Keyboards, Gesang

Chris Green - Gitarre, Gesang

Chris Childs - Bass, Gesang





Online-Redaktion Online-Redaktion