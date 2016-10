05.10.2016 12:08

Mastodon arbeiten mit Produzent Brendan O'Brien an neuem Album

Arbeiten in Atlanta am nächsten Album: Mastodon

MASTODON arbeiten für ihre neue Scheibe erneut mit dem Produzenten Brendan O'Brien (AC/DC, PAPA ROACH) zusammen. Das Album soll Anfang nächsten Jahres in den Läden stehen. Co-Fronter/Bassist Troy Sanders verrät: "Wir werden es in der Gegend von Atlanta aufnehmen, sodass wir nach Hause gehen und nachts in unseren eigenen Betten nachts schlafen können."

MASTODON-Gitarrist Bill Kelliher berichtet zum Stand des Albums: "Ich habe schon elf Songs komplett fertig, was wahrscheinlich ungefähr einer Stunde Musik entspricht. Es wird sich noch alles etwas ändern, wenn alle anderen sich einklinken und die Dinge, die ich geschrieben habe, vielleicht ein bisschen ändern, oder wir könnten Teile rausnehmen und dafür neue schreiben."

Online-Redaktion Online-Redaktion