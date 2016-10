05.10.2016 14:00

Additional Time: "Wolves Amongst Sheep"-Album komplett im Stream

Streamen bei uns ihr neues Album: Additional Time

ADDITIONAL TIME feiern bei uns die Audiopremiere ihres kommenden Albums "Wolves Amongst Sheep" - hört euch die Scheibe der Saarländer unten im voller Länge als Stream an!

Am 7. Oktober wird "Wolves Amongst Sheep" auf CD, LP und digital veröffentlicht, Fans von HATEBREED und TERROR sollten unbedingt ein Ohr riskieren. Alle Infos zu ADDITIONAL TIME findet ihr bei Facebook.



Und nun Vorhang auf und viel Spaß mit "Wolves Amongst Sheep"!