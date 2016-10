05.10.2016 11:53

Extreme veröffentlichen 'Decadence Dance'-Live-Video

Geben Einblick in die kommende DVD: Extreme

EXTREME geben mit dem Performance-Clip zum 'Decadence Dance'-Song einen Vorgeschmack auf ihre "Pornograffitti Live 25: Metal Meltdown"-DVD, die am 14. Oktober erscheint.Zum 25-Jubiläum spielten die Hardrocker ihr Album "Pornograffitti" in voller Länge live. Sänger Gary Cherone kommentiert: "Einige diese Songs hatten wir vorher noch nie live gezogt, also mussten wir sie für die Tour neu lernen. Dieses Album wird für uns immer ein ganz besonderes bleiben."

Die "Pornograffitti Live 25: Metal Meltdown"-Tracklist:

01. Decadence Dance

02. Li'l Jack Horny

03. When I'm President

04. Get the Funk Out

05. More Than Words

06. Money (In God We Trust)

07. It's A Monster

08. Pornograffitti

09. When I First Kissed You

10. Suzi (Wants Her All Day What?)

11. Flight Of The Wounded Bumble Bee

12. He-Man Woman Hater

13. Song For Love

14. Hole Hearted

15. Play With Me*

16. Cupid's Dead*



* Songs sind nicht auf der Audio-CD enthalten

Online-Redaktion Online-Redaktion