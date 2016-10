05.10.2016 11:30

Deranged: 'The Frail Illusion Of Osteology'-Lyric-Clip ist online

Stellen einen neuen Song von "Struck By A Murderous Siege" vor: Deranged

DERANGED haben ein offizielles Lyric-Video zu ihrem neuen 'The Frail Illusion Of Osteology'-Track online gestellt. Der Song der schwedischen Deather stammt vom "Struck By A Murderous Siege"-Album, das am 28. Oktober über Agonia Records rauskommt. Am selben Tag soll auch ein besonderes Kompilation-Album namens "Postmortem Rituals" erscheinen, das seltene Demotapes und 7"-Singles enthält, die alle remastert wurden.

Die "Struck By A Murderous Siege"-Tracklist:

1. The Frail Illusion Of Osteology

2. Hello From The Gutters

3. Reverent Decomposition

4. Shivers Down Your Broken Spine

5. Cold Icy Hands

6. Struck By A Murderous Siege

7. Toy Box Torture Chamber

8. Undead Instrument By Grim Ascendancy

