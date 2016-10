05.10.2016 11:03

The Ferrymen: Margnus Karlsson und Ronnie Romero gründen gemeinsames Projekt

Nehmen ihr Debütalbum auf: The Ferrymen

PRIMAL FEAR-Gitarrist Magnus Karlsson und RAINBOW-/LORDS OF BLACK-Frontmann Ronnie Romero haben zusammen eine neue Truppe namens THE FERRYMEN aus der Taufe gehoben. Ihr Debütalbum, das 2017 via Frontiers Music erscheint, geht in Richtung Melodic Metal im Stile von ALLEN/LANDE. Weitere Infos zu THE FERRYMEN und ihrem Erstling sollen in Kürze folgen.