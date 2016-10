05.10.2016 11:03

Maladie: Neue "...symptoms..."-EP kommt im Dezember

Mal anders: "...symptoms..." von Maladie

MALADIE veröffentlichen ihre neue "...symptoms..."-EP am 2. Dezember via Apostasy Records. Die Platte sprengt Konventionen, denn trotz einer Laufzeit von knapp 42 Minuten ist nur ein Song darauf enthalten. Dieser 'Divinitas – A Journey'-Track verbindet entfesselte Extrem-Metal-Raserei, verträumte Passagen, in denen Piano, Saxofon, Oboe und Streicher zum Zuge kommen und mehrstimmige Gesänge und Chöre. Genau diesen Umstand greift das Artwork, das erneut aus der Feder von Remy (Headsplit Design) stammt, mit seiner beklemmenden Atmosphäre auf.