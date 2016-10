05.10.2016 10:39

Airbourne: "Breakin' Outta Hell" auf Platz 3 der deutschen Albumcharts

AIRBOURNE stürmten mit ihrem neuen Album "Breakin' Outta Hell" geradewegs in die Top 5 der deutschen Albumcharts und belegten in der ersten Veröffentlichungswoche den dritten Platz. Die Scheibe ist am 23. September erschienen und wird von den australischen Rockern fleißig betourt. Obwohl Sänger/Gitarrist Joel O'Keeffe bei einem Konzert am 22. September von der Bühne fiel und sich dabei verletzte, werden alle angekündigten Termine mit VOLBEAT wie geplant stattfinden.



VOLBEAT & AIRBOURNE live:



28.10.16 Hamburg - Barclaycard Arena

29.10.16 Berlin - Mercedes-Benz-Arena

31.10.16 München - Olympiahalle

01.11.16 AT-Linz - Tipps Arena

02.11.16 AT-Wien - Stadthalle

04.11.16 AT-Innsbruck - Olympiahalle

05.11.16 CH-Genf - Arena

07.11.16 Stuttgart - Schleyerhalle

08.11.16 CH-Zürich - Hallenstadion

09.11.16 Köln - Lanxess Arena

10.11.16 Frankfurt - Festhalle

12.11.16 Leipzig - Arena

13.11.16 Oberhausen - König-Pilsener-Arena



Im aktuellen Rock Hard Vol. 353 findet ihr eine große AIRBOURNE-Titelstory. Bestellen könnt ihr das Magazin versandkostenfrei in unserem Online-Shop.