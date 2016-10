04.10.2016 12:43

Raven im "Rock City Radio Show Berlin"-Livestream

Morgen, am 5. Oktober, werden RAVEN in der "Rock City Radio Show Berlin" zu Gast sein. Das Interview mit den Urgesteinen der New Wave of British Heavy Metal könnt ihr von 20 bis 21 Uhr im Live-Stream des Senders "Alex" verfolgen. Viel Spaß!

Mehr Infos zur Show gibt es hier.