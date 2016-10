04.10.2016 18:15

Avatar veröffentlichen 'Night Never Ending'-Video

AVATAR haben zum 'Night Never Ending'-Song einen Videoclip unter der Regie von Johan Carlén produziert. Der Song stammt von AVATARs aktuellem "Feathers & Flesh"-Konzeptalbum, das seit dem 13. Mai in den Läden steht.



"Es ist ein besonderer Song, wahrscheinlich das peppigste, wahrshcheinlich fröhlichste Stück, das wir jemals veröffentlicht haben", sagt Frontmann Johannes Eckerström. "Aber unter der Oberfläche der zerbrechlichen Botschaft von Hoffnung und Kampfgeist ist es kaum mehr als ein Auftakt zu einer Tragödie und das ist es, was wir uns vornahmen aufzugreifen, als wir uns entschieden haben, ein Video dafür zu machen."

Das Video gibt's bei Vevo zu sehen.

Online-Redaktion