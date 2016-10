04.10.2016 11:53

Metallica erzählen Tour-Geschichten in der "Tonight Show"

Teilen Tour-Geschichten: Metallica

METALLICA waren am 29. September in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" zu Gast. Dort spielten sie ihren neuen Song 'Moth Into Flame' zum ersten Mal im landesweiten Fernsehen.

Außerdem plauderten James Hetfield, Robert Trujillo, Lars Ulrich und Kirk Hammett hinter der Bühne über ihre liebsten Tour-Erlebnisse. Den Videoclip dazu seht ihr unten.

Der Song 'Moth Into Flame' stammt von METALLICAs neuem Studioalbum. "Hardwired...To Self-Destruct" erscheint am 18. November über Blackened Recordings.

Online-Redaktion Online-Redaktion