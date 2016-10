04.10.2016 11:43

Sky Of Forever: Lyric-Clip zu 'Carry On' mit Bruce Kulick veröffentlicht

Holten sich Bruce Kulick für 'Carry On' ins Boot: Sky Of Forever

SKY OF FOREVER haben sich für ihren Track 'Carry On' den ehemaligen KISS-Gitarristen Bruce Kulick ins Boot geholt. Den Lyric-Clip zum Song findet ihr unten im Player. "Wir warfen alle möglichen Namen möglicher Gastgitarristen in den Raum und beschlossen schließlich, das Management von Bruce zu kontaktieren", so Sänger Lauri Hannola. "Bruce gefiel der Song, also war er dabei." Am 14. Oktober veröffentlichen die finnischen Rocker um STRATOVARIUS-Drummer Rolf Pilve und die TRACEDAWN-Gitarristen Roni Seppären und Tuomas Yli-Jaskari ihr Debütalbum via Mighty Music. Infos zur Band findet ihr bei Facebook.

Viel Spaß mit dem Clip!