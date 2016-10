04.10.2016 11:17

Hostile: K.K. Downing zu Gast im neuen 'Freedom Act'-Video

Produzent der beiden Hostile-Alben: K.K. Downing

HOSTILE bekamen bei ihrem Video zu 'Freedom Act' prominente Schützenhilfe von Gitarrist K.K. Downing (ex-JUDAS PRIEST). Der Musiker produzierte die beiden Alben der jungen Briten und war außerdem Co-Songwriter ihrer Nummer 'Addiction'. Den aktuelle Song 'Freedom Act' findet ihr auf dem neuen Album "New World Disorder", auf dem HOSTILE im Gegenzug den JUDAS PRIEST-Song 'Blood Stained' covern. Wie der Kontakt zu Downing entstand, verrät HOSTILE-Gitarrist A.J. Mills:



"K.K. ging mit meinem Onkel Steve zur Schule, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir kommen aus der gleichen Gegend. Steve überzeugte K.K. davon, seine Metal-Festung in Shropshire zu verlassen und sich ein HOSTILE-Konzert in Dudley anzuschauen. Nach der Show eröffnete uns K.K., dass er gern unser Album produzieren würde. So lange er dabei war, taten wir ganz cool, aber gleich nachdem er nach Hause ging, rasteten wir alle aus!"