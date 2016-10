04.10.2016 11:23

Rush: "Time Stand Still"-Tourdoku kommt ins US-Kino

Demnächst in 460 US-Kinos zu sehen: Rush

Am 3. November wird die RUSH-Tourdokumentation "Rush: Time Stand Still" in 460 US-amerikanische Kinos gezeigt. Neben den Aufnahmen der "R40"-Tour wird es auch einen exklusiven 20-minütigen Kurzfilm mit dem Titel "Rush: A Salute To Kings" zu sehen geben.

Zu ihrem 40. Jubiläum waren RUSH 2015 auf Tournee. Gerüchten zufolge könnte das die letzte Tour der Band gewesen sein.

Online-Redaktion Online-Redaktion