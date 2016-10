04.10.2016 11:01

In Flames stellen 'Only For The Weak'-Clip von "Sounds From The Heart Of Gothenburg"-DVD online

Feiern die Veröffentlichung der "Sounds From The Heart Of Gothenburg"-DVD: In Flames

IN FLAMES präsentieren den 'Only For The Weak'-Live-Clip von der aktuellen "Sounds From The Heart Of Gothenburg"-DVD, die am 23. September via Nuclear Blast erschienen ist.

Auf der DVD sind die Aufnahmen vom Konzert am 7. November 2014 im Scandinavium in Göteborg zu sehen. Die Setlist besteht aus zwanzig Songs - von aktuellen Hits wie 'Through Oblivion','With Eyes Wide Open' und 'Rusted Nail' bis hin zu Klassikern wie 'Trigger', 'Cloud Connected' und 'Take This Life'.

Online-Redaktion Online-Redaktion