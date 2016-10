04.10.2016 10:50

Jason Becker: Crowdfunding-Kampagne für neues Album gestartet

Hat trotz ALS ein neues Album geschrieben: Jason Becker

Jason Becker will trotz seiner ALS-Erkrankung im kommenden Jahr ein neues Album veröffentlichen, für dass der Gitarrist via Indiegogo eine Crowdfunding-Kampagne gestartet hat. Becker leidet bereits seit 27 Jahren an der nicht heilbaren Krankheit, die das motorische Nervensystem zerstört, will aber mit der Scheibe zeigen, dass man sich in seiner Kreativität von körperlichen Grenzen nicht einschränken lassen muss. Spielen werden auf der Platte verschiedene Gastmusiker, die Produktion übernimmt Dan Alvarez.



Becker spielte bereist mit 17 Jahren zusammen mit Marty Friedman (ex-MEGADETH) bei CACOPHONY und war Teil der Band von David Lee Roth, bevor seine Krankheit ihn dazu zwang, die Truppe nach dem Einspielen der Scheibe "A Little Ain't Enough" zu verlassen. Trotzdem komponierte Becker am Computer weiterhin Musik. Die Lebensgeschichte des Musikers könnt ihr euch in der Dokumentation "Jason Becker: Not Dead Yet" ansehen, die 2012 erschienen ist. Weitere Infos über Jason Becker und die Möglichkeit, sein nächstes Album finanziell zu unterstützen, findet ihr an dieser Stelle.