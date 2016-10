04.10.2016 09:26

Metallica: 'Moth Into Flame'-Making-Of veröffentlicht

Zeigen die Entstehung von 'Moth Into Flame': Metallica

METALLICA gewähren euch einen Einblick in die Entstehung ihres neuen Songs 'Moth Into Flame'. Im untenstehenden Video könnt ihr James Hetfield und Co. dabei zusehen, wie sie an dem Track arbeiten, der anfangs noch den Arbeitstitel 'Plow' trug. Vertreten ist 'Moth Into Flame' auf dem kommenden Album "Hardwired...To Self-Destruct", das ab dem 18. November im Plattenladen auf euch wartet. Die Deluxe-Edition wird zusätzlich eine Scheibe mit Coversongs von unter anderem Ronnie James Dio, DEEP PURPLE und IRON MAIDEN enthalten.



Viel Spaß mit dem Making-Of!