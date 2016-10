04.10.2016 12:00

Wang Wen feiern "Sweet Home, Go!"-Albumpremiere

WANG WEN stellen nach dem Titeltrack nun auch ihr komplettes neues Album "Sweet Home, Go!" bei uns im Stream vor. Erscheinen wird der Langspieler der chinesischen Post-Rocker am 7. Oktober via Pelagic Records. Drei Jahre lang arbeitete die Band am neuen Songmaterial, das sie im Januar mit den europäischen Produzenten Wouter und Lode Vladminck aufnahmen. Den Nachfolger ihrer Platte "Eight Horses" haben die Chinesen aufwändig gestaltet, der Vinyl-Version liegt sogar ein 30x30cm-Artbook bei. Ihr aktuelles Werk kommentieren WANG WEN:



"In den letzten Jahren scheint die Zeit vollkommen außer Kontrolle geraten zu sein. Die Zeit fliegt vorbei, und das ruft bei den Leuten eine unbeschreibliche Begeisterung, aber auch ein Gefühl aus, zu ersticken. Gerade, wenn wir uns an die neusten Entwicklungen gewöhnt haben, verändert sich alles mit einem Wimpernschlag. Das Internet hat die Leute scheinbar näher zusammengebracht, aber in Wirklichkeit hat es uns nur in die vielen tiefen Risse von Raum und Zeit gestürzt."



Weitere Infos über WANG WEN findet ihr bei Facebook.



Die "Sweet Home, Go!"-Tracklist:



1.Netherworld Water (14:56)

2.Red Wall and Black Wall (8:07)

3.Heart of Ocean (10:54)

4.Children's Palace (13:39)

5. Lost in the 21st Century (9:01)

6. Sweet Home, Go (14:43)

7. Reset (2:19)

Vorhang auf für "Sweet Home, Go!"