30.09.2016 20:46

Dirkschneider: 'Breaker' vom "Live - Back To The Roots"-Album ist online

"Back To The Roots" - Dirkschneider spielen auf ihrer Live-Scheibe alte Accept-Songs

DIRKSCHNEIDER streamen für euch den Song 'Breaker', den ihr auch auf der kommenden "Live - Back To The Roots"-Platte findet, die am 28. Oktober via AFM erscheint. Mit dem Album, das bei der DIRKSCHNEIDER-Show am 2. April im Kaminwerk Memmingen aufgenommen wurde, will Udo Dirkschneider sich langsam aber sicher vom Thema ACCEPT verabschieden, um sich fortan voll und ganz auf seine Band U.D.O. konzentrieren zu können. "Es ist schön zu sehen, wie viele Leute mich auf meinem persönlichen Weg des Abschiednehmens von ACCEPT begleiten", so der Frontmann.



Die "Live - Back To The Roots"-Tracklist:



CD1



01. Intro

02. Starlight

03. Living For Tonite

04. Flash Rockin' Man

05. London Leatherboys

06. Midnight Mover

07. Breaker

08. Head Over Heels

09. Neon Night

10. Princess Of The Dawn

11. Winterdreams

12. Restless And Wild

13. Son Of A Bitch



CD2



14. Up To The Limit

15. Wrong Is Right

16. Midnight Highway

17. Screaming For A Love-Bite

18. Monsterman

19. T.V. War

20. Losers And Winners

21. Metal Heart

22. I'm A Rebel

23. Fast As A Shark

24. Balls To The Wall

25. Burning

26. Outro



Das DIRKSCHNEIDER-Line-up:



Udo Dirkschneider - Gesang

Sven Dirkschneider - Drums

Fitty Wienhold - Bass

Andrey Smirnov - Gitarre

Kasperi Heikkinen - Gitarre