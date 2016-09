30.09.2016 20:34

Alter Bridge: 'The Other Side' im Stream

Die fünfte Alter-Bridge-Platte: "The Last Hero"

ALTER BRIDGE stellen mit 'The Other Side' den nächsten Song von ihrer anstehenden Platte "The Last Hero" vor. Am 7. Oktober kommt das fünfte Studiowerk von Myles Kennedy, Mark Tremonti und Co. via Napalm Records in die Plattenläden.



Die "The Last Hero"-Tracklist:



01. Show Me A Leader

02. The Writing On The Wall

03. The Other Side

04. My Champion

05. Poison In Your Veins

06. Cradle To The Grave

07. Losing Patience

08. This Side Of Fate

09. You Will Be Remembered

10. Crows On A Wire

11. Twilight

12. Island Of Fools

13. The Last Hero