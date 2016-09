30.09.2016 20:19

Motörhead: Phil Campbell And The Bastard Sons zeigen 'Big Mouth'-Lyric-Clip

Zeigen große Klappe: Phil Campbell And The Bastard Sons

Ex-MOTÖRHEAD-Gitarrist Phil Campbell packt mit PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS einen neuen Track namens 'Big Mouth' aus und präsentiert unten den dazugehörigen Lyric-Clip. Die Truppe, die als PHIL CAMPBELL'S ALL STARR BAND startete, besteht neben Phil aus seinen Söhnen Todd, Dane und Tyla sowie Frontmann Neil Starr. Am 18. November veröffentlicht die Truppe ihre erste EP "Phil Campbell And The Bastard Sons" via Motörhead Music.



Die Tracklist:



01. Big Mouth

02. Spiders

03. Take Aim

04. No Turning Back

05. Life In Space