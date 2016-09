30.09.2016 15:06

Luca Turilli's Rhapsody: "Prometheus Symphonia Ignis Divinus + Cinematic And Live" in Dolby Atmos kommt im Dezember

Kommen im neuen 'Dolby Atmos'-Klang zu euch nach Hause: Luca Turilli's Rhapsody

Luca Turillis RHAPSODY bringen ihr aktuelles Studioalbum "Prometheus, Symphonia Ignis Divinus" noch mal im neuen Klangformat Dolby Atmos raus und veröffentlichen obendrauf zwei Live-CDs mit dem Titel "Cinematic And Live".

Produzent Chris Heil (DAVID BOWIE, BRYAN ADAMS, SCORPIONS) mischte das gesamte Werk in Dolby Atmos, das damit zum ersten Mal an einer Studioproduktion angewendet wurde. "Prometheus, The Dolby Atmos Experience + Cinematic And Live" erscheint am 9. Dezember über Nuclear Blast. Luca Turilli, verantwortlich für die Komposition, die Orchester- und Chorarrangements, kommentiert:

"Der neue Dolby-Atmos-Sound passt perfekt zur Musik von Luca Turilli's RHAPSODY. Aus Komponistensicht stattet mich Dolby Atmos mit einer Palette dreidimensionaler Farben aus. Es ermöglicht es mir, Band, Orchester und Chor wie in einer realen Situation um mich herum zu positionieren und dem Hörer eine emotionale und atemberaubende Reise in ein Parallel-Universum zu garantieren."

Dolby Atmos - was ist das eigentlich? Viele Kinos rüsten derzeit um, bauen Lautsprecher in ihre Decken ein und nutzen Dolby Atmos als neues Tonformat, das diese Deckenkanäle explizit einsetzt, um den Zuhörer in einen akustischen Ball einzuhüllen und Klang in eine dritte Dimension zu bringen.

Die "Prometheus - The Dolby Atmos Experience" (Audio-Blu-ray) - Tracklist:

01. Nova Genesis (Ad Splendorem Angeli Triumphantis)

02. Il Cigno Nero

03. Rosenkreuz (The Rose And The Cross)

04. Anahata

05. Il Tempo Degli Dei

06. One Ring To Rule Them All

07. Notturno

08. Prometheus

09. King Solomon And The 72 Names Of God

10. Yggdrasil

11. Of Michael The Archangel And Lucifer's Fall Part II: Codex Nemesis

