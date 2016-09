30.09.2016 14:08

As Lions: "Aftermath"-EP kommt im Oktober, Titeltrack im Stream

Feiern am 14. Oktober ihr Debüt mit "Aftermath": As Lions

AS LIONS stellen einen Audio-Stream zum Titeltrack ihrer Debüt-EP "Aftermath" online. Die Platte enthält vier Songs und erscheint am 14. Oktober via Better Noise Records. Die Band besteht aus Sänger Austin Dickinson (Ex-RISE TO REMAIN und Sohn von IRON MAIDEN-Sänger Bruce Dickinson), Gitarrist/Keyboarder Conor O'Keefe und Gitarrist Will Homer, Bassist Stefan Whiting sowie Schlagzeuger Dave Fee. Für das Album arbeiten sie mit Produzent David Bendeth (OF MICE & MEN, PARAMORE, BRING ME THE HORIZON) und Kane Churko (FIVE FINGER DEATH PUNCH, DISTURBED, IN THIS MOMENT) zusammen.

Die "Aftermath"-Tracklist:



1. Aftermath

2. White Flags

3. Deathless

4. World On Fire

Bei Facebook könnt ihr euch den Titeltrack 'Aftermath' anhören. Viel Spaß!

