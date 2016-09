Seek Irony: Gewinnt drei "Tech 'n Roll"-Alben zur Veröffentlichung

30.09.2016 14:07

Heute erschienen: "Tech 'n Roll" von Seek Irony

SEEK IRONY feiern heute die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Tech 'n Roll" und liefern als Appetithäppchen das Video zum Track 'Peel Me Away' frei Haus. Die ursprünglich aus Israel stammenden Bandgründer und Brüder Kfir und Rom Gov siedelten nach Austin, Texas über, wo sie ein Tonstudio eröffneten und den Rest der Band kennenlernten. Die multikulturellen Einflüsse der Combo hört ihr dem Album mit seiner Mischung aus Modern Rock, Alternative und elektronischen Elementen an.

"Zu der Musik haben wir alle gemeinsam beigetragen, einige Lieder sind gitarrenlastig, andere mehr elektronisch", so Kfir. "Die Lyrik variiert. Einige Themen sind politischer Natur ('Ravelution') während 'Running Towards The End Of The World' die sozialen Netzwerke diskutiert und wie dies uns alle beeinflusst. 'Tech 'n Roll' dagegen beschreibt einfach, wie unsere Musik ist."



Wenn ihr eines der drei "Tech 'n Roll"-Alben gewinnen wollt, schickt bis zum 22. Oktober eine Mail mit dem Betreff "Seel Irony", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. Viel Glück!