30.09.2016 13:47

Brother Firetribe feat. Nightwishs Emppu Vuorinen: 'Taste Of A Champion'-Song ist online

Geben mit 'Taste Of A Champion'-Song Vorgeschmack auf das nächste Album: Brother Firetribe

BROTHER FIRETRIBE, die finnische Hardrock-Band um NIGHTWISH-Sechssaiter Emppu Vuorinen, streamt den neuen Song 'Taste Of A Champion'. Der Track gibt einen Vorgeschmack auf das vierte, noch unbetitelte Album Truppe, das im März 2017 über Spinefarm erscheinen soll.

Sänger Pekka Ansio Heino kommentiert: "Wir sind absolut begeistert, was da für die Band im Anmarsch ist. Wir sind so überzeugt von dem neuen Album, dass wir 2017 jetzt schon als 'Das Jahr der Tribes' bezeichnen! 'Taste Of A Champion' tritt alles los und sagt viel über die Richtung des neuen Albums aus. Wir können es nicht abwarten, es fertig zu stellen und damit zu beginnen, den Zauber wirken zu lassen!"

