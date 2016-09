30.09.2016 13:29

Initiated bringen "World On Fire"-Album im November raus

Mit "World On Fire" am Start: Initiated

INITIATED wollen mit ihrer neuen Platte "World On Fire" die Welt in Brand stecken und Großes leisten. Am 18. November erscheint die Scheibe über Svart als Vinyl, CD und in weiteren Formaten, die noch bekanntgegeben werden. Harri Kuokkanen (HOODED MENACE) und seine Mitstreiter halten die Fackel des Underground-Rock hoch. Ergänzend zu Kuokkanens Gesang wird die Instrumentierung von Jaakko Hietakangas (FORESEEN) an der Gitarre, Mårten Gustafsson (FORESEEN) am Schlagzeug und Timo Ketola (CASKETS OPEN) am Bass übernommen. Im Sommer 2015 hat die Band ein selbstveröffentlichtes Tape unters Volk gebracht, das den Titel "Seed Of Evil" trägt und in ihrem Proberaum aufgenommen wurde.