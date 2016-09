30.09.2016 13:15

Scorpions: Gewinnt drei "Live In Munich 2012"-Blu-rays

Die SCORPIONS veröffentlichen heute ihre DVD/Blu-ray "Live In Munich 2012" via Eagle Vision. "Live In Munich 2012" präsentiert das letzte Konzert der Band während ihrer "Sting In The Tail"-Welttournee und wurde am 17. Dezember 2012 in der Münchner Olympiahalle aufgenommen. Das Konzert geht Hand in Hand mit der Dokumentation "Forever And A Day", die im Jahr 2015 erstmals veröffentlicht wurde. Für die Dokumentation wurde die Band auf dieser Tour begleitet. Das Konzert beinhaltet insgesamt 21 Songs und enthält Hits wie 'Wind Of Change', 'Rock Me Like A Hurricane', 'Send Me An Angel', 'Still Loving You', 'The Zoo', 'Big City Nights', 'Is There Anybody There?', 'No One Like You', und 'Sting In The Tail'.



Passend zur Veröffentlichung verlosen wir unter allen Teilnehmern drei "Live In Munich 2012"-Blu-rays. Wenn ihr bei unserem Gewinnspiel mitmachen und euch die SCORPIONS ins Wohnzimmer holen wollt, schickt bis zum 28. Oktober eine Mail mit dem Betreff "Scorpions", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Viel Glück!



Die "Live In Munich 2012"-Tracklist:



01. Sting In The Tail

02. Make It Real

03. Is There Anybody There

04. The Zoo

05. Coast To Coast

06. Loving You Sunday Morning

07. We’ll Burn The Sky

08. The Best Is Yet To Come

09. Send Me An Angel

10. Holiday

11. Raised On Rock

12. Tease Me Please Me

13. Hit Between The Eyes

14. Kottak Attack

15. Blackout

16. Big City Nights

17. Still Loving You

18. Wind Of Change

19. No One Like You

20. Rock You Like A Hurricane

21. When The Smoke Is Going Down