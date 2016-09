30.09.2016 13:06

Deep Purple: "Fire In The Sky"-Buch über 'Smoke On The Water' kommt nächstes Frühjahr

"Fire In The Sky"- das Buch über Deep Purples "Machine Head"-Aufnahmen

DEEP PURPLE bringen im Frühling 2017 ein neues Buch namens "Fire In The Sky" raus. Dieses Mal schreiben die Autoren Simon Robinson und Stephen Clare über die Entstehungsgeschichte des Klassiker-Albums "Machine Head" mit der weltweit bekannten Rockhymne 'Smoke On The Water'. Anekdoten, Erinnerungen sowie viele seltene und noch nicht gesehene Fotos illustrieren die Geschichte, inklusive bemerkenswerter Bilder des Feuers am Aufnahmeort in Montreux, der das Tonstudio der Band in Schutt und Asche setzte sowie dessen Folgen und Pics von Ian Gillan, wie er im Studio die Lyrics schreibt. Außerdem gibt es im Anhang Tourdaten, Diskografien sowie eine Karte der Umgebung, die die wichtigsten Stellen für zukünftige Besucher zeigt. Mehr Infos zu dem Buch findet ihr hier.

Online-Redaktion Online-Redaktion