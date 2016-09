30.09.2016 12:45

Evergrey veröffentlichen 'The Impossible'-Videoclip

Kündigen den inneren Sturm an: Evergrey

EVERGREY präsentieren ihren brandneuen Clip zum Song 'The Impossible', der zusammen mit Regisseur Patric Ullaeus umgesetzt wurde. Die Schweden erklären, wie das Video mit den ersten beiden Clips zum aktuellen Album "The Storm Within" in Zusammenhang steht:



"Dies ist das dritte Video einer Reihe, die wir für das "The Storm Within"-Album gedreht haben. Wir haben sehr eng mit Patric Ullaeus und der Revolver Film Company zusammengearbeitet. Unser Ziel war es, die gespenstische und hoffnungslose Stimmung einzufangen, die auch auf den Songs des zehnten EVERGREY-Albums vorherrscht. Wir finden, die Bildgewalt spricht für sich selbst. Das ist nur der Anfang. Der Sturm kommt."



Die "The Storm Within"-Tracklist:



01. Distance

02. Passing Trough

03. Someday

04. Astray

05. The Impossible

06. My Allied Ocean

07. In Orbit (feat. Floor Jansen)

08. The Lonely Monarch

09. The Paradox Of The Flame

10. Disconnect

11. The Storm Within