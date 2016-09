30.09.2016 11:18

Metallica: 'Moth Into Flame'-Video vom "The Tonight Show"-Auftritt veröffentlicht

Singen über "düsteres Beziehungszeug": Metallica

METALLICA waren gestern zu Gast in der "The Tonight Show With Jimmy Fallon" und stellten dort ihren neuen Song 'Moth Into Light' live vor. Ein Video der Performance könnt ihr euch nun unten im Player anschauen. Am 18. November bringen METALLICA ihr neues Album "Hardwired...To Self-Destruct" in Umlauf, auf dem ihr auch 'Moth Into Light' finden werdet. Die Platte wurde zusammen mit Produzent Greg Fidelman im bandeigenen Studio aufgenommen und dreht sich laut Drummer Lars Ulrich um "eine Menge düsteres Zeug über Beziehungen. Nicht nur mit anderen Leuten, sondern auch mit den verschiedenen Persönlichkeiten in dir selbst."



Viel Sapß mit dem Clip!