30.09.2016 11:13

Crowbar: 'Plasmic And Pire'-Song im Stream

Zurück zu den Wurzeln mit "The Serpent Only Lies": Crowbar

CROWBARs elftes Album "The Serpent Only Lies" kommt am 28. Oktober. In den zweiten Track der neuen Scheibe, 'Plasmic And Pire', könnt ihr jetzt schon reinhören. Frontmann Kirk Windstein erklärt zu den Songs des Albums: "Sogar textlich war die Herangehensweise ein bisschen mehr old-school. Manche der Songs haben weniger Lyrics, damit die Riffs etwas mehr atmen können, wovon ich über die Jahre etwas abgekommen war. Es war eine bewusste Sache, dazu zurückzukehren."

"The Serpent Only Lies"-Tracklist:



01. Falling While Rising

02. Plasmic And Pure

03. I Am The Storm

04. Surviving The Abyss

05. The Serpent Only Lies

06. The Enemy Beside You

07. Embrace The Light

08. On Holy Ground

09. Song Of The Dunes

10. As I Heal

Online-Redaktion Online-Redaktion